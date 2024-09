Autismo rinnovata la sede di Casa Gioia | domani festa grande per l’inaugurazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Si prevede un pomeriggio didalle 17.30 in via Flavioa Reggio, perdi, la nuovadella cooperativa, per un investimento di 800mila euro, nei pressi del parco innovazione delle Reggiane. Al piano terra si trovano gli uffici e la palestra di psicomotricità, che può trasformarsi in sala meeting da 30 posti. Il primo piano ospita le quattro aule dedicate alla terapia dei bambini. Il secondo piano è dedicato agli adulti, con laboratori a tema artistico, musicale e di cucina e una stanza multisensoriale col metodo Snoezelen, in cui saranno riprodotti i rumori della natura e attivate le sensazioni tattili, lavorando pure sull’adattamento a stimoli avversi, come la paura del temporale.