Real Valladolid-Mallorca – pronostico formazioni notizie sulle squadre

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il Maiorca cercherà di continuare il suo impressionante inizio della campagna della Liga 2024-25 quando venerdì 27 settembre sera si recherà all’Estadio Jose Zorrilla per affrontare il.Gli ospiti hanno raccolto 11 punti nelle prime sette partite della stagione e si trovano al quinto posto in classifica, mentre ilè 18°, con cinque punti nelle prime sette partite. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le dueL’inizio di stagione delnon è stato esattamente disastroso, con un bilancio di una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte nelle sette partite disputate per un totale di cinque punti, che li ha lasciati in 18a posizione.