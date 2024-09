LIVE Ciclismo femminile Mondiali juniores 2024 in DIRETTA | Cat Ferguson cerca la doppietta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allatestuale della prova su stradadeidi Zurigo! Dopo l’assegnazione dei primi titolo a cronometro, si procede alle prove in linea, con le giovani promesse delle due ruote che proveranno a scrivere il proprio nome dopo quello di Julie Bego, che lo scorso anno sorprese tutte le favorite. Il titolo verrà assegnato dopo 73,6 chilometri abbastanza nervosi, con quasi 1000 metri di disllo. Partenza da Uster e dopo 25 chilometri si incontra la prima difficoltà altimetrica, la salita di Binz (1800 metri al 7,2%), che anticipa l’ingresso in un circuito che prevederà soltanto due rampe abbastanza brevi, che toccano il 4 ed il 5%.