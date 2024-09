Liga 2024 2025 Alvarez al 90? regala il successo all’Atletico sul Celta Vigo

Leggi tutta la notizia su sportface

Era vicino al quarto pareggio in sette partite l'Atletico Madrid, ma al 90' ci pensa Julian Alvarez a regalare il successo alla compagine allenata da Diego Simeone nella sfida giocata in trasferta sul campo del Celta Vigo. L'attaccante argentino parte dalla panchina, con il tecnico che si affida a Griezmann e Sorloth in avanti, ma al 54' arriva la sostituzione. Poco dopo entrano anche De Paul e Riquelme e i biancorossi riescono grazie al forcing finale a imporsi in una partita che probabilmente non avrebbero meritato. Un gol da rapace d'area di rigore per Alvarez, che con un tocco anticipa tutti i difensori e sfrutta al meglio un cross teso di Griezmann. Tre punti d'oro per l'Atletico, che non poteva permettersi di perdere altri punti da Real e Barcellona, ora rispettivamente a -2 e -6.