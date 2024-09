Libano nuovo attacco mirato dell’Idf a Beirut | Nel mirino un comandante di Hezbollah

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’esercito israeliano ha annunciato di aver compiuto unalla periferia meridionale di. Secondo fonti vicine a, l’obiettivo sarebbe stato undel gruppo sciita libanese. Più in dettaglio, si tratterebbe del capo della divisione aerea, responsabile anche dei droni del movimento. Il raid, che secondo l’emittente libanese Mtv ha causato quattro morti e quattro feriti, è avvenuto nel quartiere Dahieh, già preso di mira nei giorni precedenti. Proprio lì, venerdì 20 settembre, era infatti stato ucciso un altodioltre a una cinquantina di civili. The scene of the Israeli airstrike in Dahiyeh,, Lebanon. Look at how the nearby apartments were almost unharmed by the very precise attack of the Israeli Air Force. pic.twitter.