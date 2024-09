Inni a Mussolini e frasi razziste alla cena al ristorante archiviata l’indagine ‘Bravi ragazzi’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ferrara, 26 settembre 2024 – Il gip Alessandra Martinelli ha accolto la richiesta della Procura di Ferrara e ha archiviato l'indagine, avviata lo scorso febbraio nei confronti di 26 giovani ferraresi per reati quali apologia di fascismo, propaganda e istigazione all'odio razziale, vilipendio delle forze armate, minaccia aggravata e atti osceni in luogo in pubblico dopo serata in un locale del centro città, in via Carlo Mayr, poco distante dal ghetto ebraico. Il 22 dicembre 2023 buona parte degli indagati, per lo più universitari e sportivi e già pentiti per l’accaduto, partecipò a unaper festeggiare il compleanno di uno di loro, sopra le righe e tra fiumi d’alcol, di fronte a clienti indignati.