Cina | coppia di panda giganti lascia Sichuan 2

(Di giovedì 26 settembre 2024) Chengdu, 26 set – (Xinhua) – Ilgigante Ke Ke fotografato presso il Centro di conservazione e ricerca suidellanella citta’ di Dujiangyan, nella provincia sud-occidentale cinese del, nel settembre 2024. Unadi, donati dal governo centrale alla regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR) della, e’ partita questa mattina con un volo dalla provincia delalla regione. An An, un maschio, e Ke Ke, una femmina, sono nati entrambi nel giugno 2019. I due non sono geneticamente imparentati, ma hanno caratteri complementari. (Xin) Agenzia Xinhua