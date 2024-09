Chiara Frattesi e Geolier le prime foto di coppia sui social

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024)hanno ufficializzato la loro relazione. Come ormai capita nell’era dei, la pubblicazione attraverso le rispettive stories Instagram di duein cui sono insieme, abbracciati, può essere considerata una conferma della loro relazione. Le voci sulla storia d’amore tra la sorella del calciatore dell’Inter e della Nazionale e il rapper napoletano si rincorrono ormai da mesi. Dopo la fine della relazione con il centrocampista della Juventus Weston McKennie, nel corso dell’estateè stata vista più volte insieme a, che era reduce dalla fine della relazione con la storica fidanzata Valeria D’Agostino. I due non erano mai usciti allo scoperto ma si erano solamente fatti “pizzicare” durante qualche uscita romantica oppure in vacanza.