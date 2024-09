Salgono a 10 i ristoranti McDonald’s in provincia di Latina | domani la nuova apertura

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 25 settembre 2024), giovedì 26 settembre, apre ail nuovo ristorantein Via del Lido, 131, il decimo nella. L’del locale ha generato 55 nuovi posti di lavoro, confermando il suo impegno nel creare opportunità di occupazione sul territorio. Innovazioni e servizi Il nuovooffre 142 posti a sedere tra interno ed esterno e introduce la possibilità per i clienti di utilizzare kiosk digitali per ordinare in autonomia, personalizzando ricette e modificando ingredienti. I clienti possono attendere il loro ordine comodamente al tavolo. Spazio dedicato alle famiglie Per le famiglie, il locale offre numerosi servizi, tra cui un’area giochi esterna dedicata ai bambini e uno spazio interno pensato per feste di compleanno a tema.