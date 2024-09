Nozze da favola per l’ex Miss Italia Giulia Arena

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024), ex2013 e attrice della serie Il Paradiso delle Signore, si è sposata con Antongiuseppe Morgia con una romantica cerimonia che ha celebrato l’amore e le radici siciliane della coppia. L’evento, svoltosi a Siracusa, ha visto la partecipazione di amici e parenti, rendendo omaggio alla terra d’origine degli sposi. Un matrimonio siciliano: tradizione e romanticismo La cerimonia si è svolta nella splendida cornice di Siracusa, in Sicilia, un luogo profondamente significativo per entrambi., parlando sui social, ha dichiarato: “Quel giorno deve essere un viaggio nella nostra Isola, dentro le nostre origini”. La sposa, radiosa in un abito interamente in pizzo, ha percorso la navata della chiesa davanti ai presenti, emozionata e con un tocco di ironia sulle sue scarpe personalizzate che recitavano: “Oggi ogni ritardo è giustificato”.