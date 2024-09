Milan niente finale di Champions League a San Siro | ecco il motivo E occhio alla nuova idea…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 25 settembre 2024)dia San: maalla nuova possibilità a Roma: le motivazioni e gli scenari Ladidel 2027 non si disputerà a San, contrariamente a quanto era stato pronosticato. Sì, perché la UEFA ha deciso di escludereo dalle possibili città come sede della finalissima della competizione più importante d’Europa. Ildi questa esclusione è dovuto al fatto che il Comune dio non ha potuto garantire che lo stadio e le aree circostanti non saranno interessate da lavori di ristrutturazione.e Inter non hanno, infatti, ancora deciso come proseguire il loro percorso per quanto riguarda lo stadio e resta viva l’ipotesi di un nuovo impianto di fianco al Meazza.