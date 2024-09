Forse ho capito perché la Roma ha esonerato Daniele De Rossi | la bomba di Zaccheroni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Una bandiera che se ne va, un nuovo che arriva. La scorsa settimana si è aperta col botto: viaDedalla, dentro Ivan Juric dopo tre anni alla guida del Torino. L'ex capitano dellaha pagato un inizio senza vittorie, dopo aver rinnovato il contratto con il club fino al 2027. L'addio non è piaciuto ai giocatori, che hanno provato a far cambiare idea alla società, ma a nulla sono valse le lamentele. Una settimana dopo, lunedì, Albertoè intervenuto a Radio Anch'io Sport su Rai Radio e ha detto la sua sull'addio: "Non conosco Decome allenatore ma — ha spiegato — probabilmente non è stata una scelta legata alla qualità come allenatore credo sia successo qualcosa nel gruppo, non si sono trovati in sintonia con la costruzione della squadra, la campagna acquisti. Sono rimasto fortemente sorpreso, un motivo ci sarà, bisognerebbe chiederlo alla società.