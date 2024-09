Abbiamo speso duemila euro alla Leopolda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) FIRENZE Si sono rimboccati le maniche e hanno messo mani al portafogli per ingaggiare due guardie private contro i furti in appartamento e gli atti vandalici alle auto in sosta. Dopo una prima sperimentazione dell’estate 2023, ad agosto, l’associazioneViva ha deciso di affidarsi di nuovo ai vigilantes per evitare le sgradite visite. Sotto la loro lente tutta l’area che va da Largo di Portafino a via Lagorio passando da via Michelucci, via Bausi e piazza Bonsanti per un totale di 400 nuclei familiari coinvolti. "Grazie al sostegno di tanti volontari siamo riusciti a finanziare il servizio e ad ammortizzare il costo di quasi 2milaper tre settimane.