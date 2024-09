Sostenibilità e industria alimentare | cosa c' è da sapere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) In un mondo che cambia e che presta sempre più attenzione alla, è necessario che le aziende sappiano ben adeguarsi alla mutazione. Lo chiedono i clienti, così come gli Stati, soprattutto alle realtà che operano in settori dalla marcata importanza per il raggiungimento degli obiettivi sostenibili prefissati. In questo discorso rientra sicuramente l’che ha il non facile compito di modificare il proprio paradigma per sposarsi al meglio con l’aumento della popolazione mondiale e la riduzione del proprio impatto sul pianeta e sulla salute dei consumatori. A quanto detto si aggiunge che l’Unione europea punta, entro il 2030, alla creazione di un sistemacompletamente sostenibile grazie alla promozione di alimenti sani, sicuri e disponibili a prezzi accessibili per i consumatori.