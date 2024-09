L’ex dirigente della Regione Emilia Romagna dopo l’alluvione | Grave negligenza negli interventi di rimozione dei tronchi a Boncellino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Ravenna, 24 settembre 2024 – Divampala terza alluvione in poco meno di un anno e mezzo la polemica sullo stato dei fiumi del territorio. Tra gli altri, il notevole accumulo di legname nei pressi del ponte ferroviario diche ha portato indubbiamente alle gravi tracimazioni e quindi alla rottura, poco a monte, dell’argine del fiume Lamone. In particolare, quanto dichiarato da Marco Bacchini, responsabilesede di Ravenna dell’Agenzia regionale Sicurezza del Territorio e Protezione Civile, trova la risposta del geologo (ex) Claudio Miccoli, in qualità di responsabile del servizio Reno e Po di Volano che comprende anche laFaentina e Bassa