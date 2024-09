La caffetteria specialty nascosta dietro il cimitero di un paesino fuori Napoli

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 24 settembre 2024) Bisogna andarci di proposito, su questo non c’è dubbio. E neanche sul fatto che ne valga la pena, perché Bistrot Zì Rosa è davvero una chicca a Sant’Anastasia, in provincia di. Anzi, non proprio Sant’Anastasia, «siamo in una frazione a metà strada trae Pomigliano, vicino la campagna, nascostiun: senza macchina da noi non ci arrivi». Per Raffaele Cantone, però, questo non è mai stato un problema, ma uno stimolo a fare ancora meglio: «La struttura esiste da 64 anni, io la gestisco da 23 e dal 2016 lavoriamo con glinon è stato facile ma la pazienza ha ripagato».