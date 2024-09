Kamala Harris non sostiene la legalizzazione di tutte le droghe

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 24 settembre 2024) Le immagini delle strade di quella che potrebbe essere una delle tante città degli Usa dove i tossicodipendenti sono lasciati a sé stessi, sofferenti per strada scorrono subito dopo un servizio della Cnn sulla posizione adottata nel 2019 dall’allora senatrice, oggi candidata democratica alla Casa Bianca alle elezioni di novembre 2024 contro Donald Trump, riguardo l’uso personale delle. I video vengono utilizzati da chi li condivide per sostenere chesostenga ladi fentanil, eroina, cocaina, crack, morfina e krokodil. Tuttavia, le cose non stanno così. Per chi ha fretta: Sichesi sia schierata in favore delladile, comprese fentanil, eroina, cocaina, crack, morfina, alcol, e krokodil.