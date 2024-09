Frena il settore orafo argentiero-gioielliero Federorafi | Confermate nostre preoccupazioni

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 24 settembre 2024) Claudia Piaserico, presidente di Confindustria: “Le rilevazioni per ilconfermano leche avevamo già evidenziato all’inizio dell’anno che solo l’”anomalia turca” ha mascherato in questi mesi” Sulla base delle elaborazioni effettuate dal Centro Studi di Confindustriasu dati Istat, nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2024 ilsui mercati internazionali assiste ad una prosecuzione dei trend emersi nell’ultimo quarter dello scorso anno e nel primo trimestre 2024. L’export vede confermare la dinamica di segno positivo, mentre le importazioni restano in territorio negativo.