Alluvione tra le province di Pisa e Livorno | cosa è successo? La risposta dell’esperto

(Di martedì 24 settembre 2024) Firenze, 24 settembre 2024 – Dopo le violente piogge che hanno colpito ledi, con esondazioni e allagamenti in varie aree, abbiamo chiesto a Tommaso Torrigiani, climatologo del consorzio Lamma, di spiegare le cause e le dinamiche di questo evento meteorologico estremo.dal punto di vista meteorologico? «Sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia in sei ore, con picchi di intensità che hanno superato i 3 centimetri in appena 15 minuti. Si tratta di fenomeni che, pur essendo ricorrenti, stanno diventando più frequenti e intensi a causa del cambiamento climatico. Questi temporali, definiti 'stazionari', rimangono fermi su una zona specifica per diverse ore, generando precipitazioni intense e prolungate. Questo carico d'acqua ha messo a dura prova il reticolo idrografico minore, causando allagamenti ed esondazioni».