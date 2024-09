Unicredit sale al 21% in Commerzbank chiesto ok fino al 299%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 23 settembre 2024) Milano, 23 set. (askanews) – Coerentemente con quanto annunciato in data 11 settembre 2024,ha presentato istanza regolamentare per l’acquisizione di una partecipazione superiore al 10% eal 29,9% in. Lo si legge in una nota dell’istituto di piazza Gae Aulenti. Nel frattempo,ha sottoscritto in data odierna strumenti finanziari aventi a oggetto una partecipazione pari a circa l’11,5% del capitale sociale di. Il relativo regolamento in azioni (physical settlement) può avvenire solo subordinatamente all’ottenimento delle relative autorizzazioni. La posizione complessiva di, unitamente alla partecipazione del 9% circa comunicata in precedenza, pertanto ha raggiunto circa il 21%.