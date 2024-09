Salerno sanzionati tre parcheggiatori abusivi e oltre 50 automobilisti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 23 settembre 2024) La polizia locale diha avviato un’importante operazione contro iin città. Durante i controlli, sono già stati individuati etre posteggiatori non autorizzati. Sanzioni e controlli stradali L’operazione ha incluso posti di blocco in diverse aree strategiche, tra cui piazza Vittorio Veneto, piazza della Concordia e piazza Libertà a Pastena. I controlli hanno portato non solo alla multa per i, ma anche alla sanzione di50per infrazioni legate alla sosta irregolare e all’uso del cellulare durante la guida. Fonte:Today Segui ZON.IT su Google News.