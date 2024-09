Pro Patria tegola in difesa | grave infortunio per Travaglini

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il difensore Christian, ha rimediato un infortunio durante la sfida contro il Vicenza. Il club, tramite una nota, chiarisce le condizioni del giocatore. Il comunicato del club "Aurora Pro Patria 1919 comunica che, in seguito all'infortunio riportato durante la partita di Campionato di domenica 15 Settembre 2024 L. R. Vicenza-Pro Patria, il calciatore Christian è stato sottoposto ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la lesione del crociato e del collaterale mediale. Il difensore biancoblu verrà sottoposto ad operazione chirurgica, secondo le valutazioni dell'equipe ortopedica di riferimento, al fine di ottenere il completo recupero nei tempi più rapidi La Società , in tutte le sue componenti, rivolge gli auguri di pronta guarigione a Christian, nella speranza di vederlo presto di nuovo in campo.