Parentesi di maltempo intenso in Italia Nubifragi e temporali | allerta gialla in diverse regioni

(Di lunedì 23 settembre 2024) Domani, 24 settembre, scatterà l’meteoper rischio, idraulico e idrogeologico in ben novene. La Protezione Civile ha emesso un bollettino che prevede precipitazioni sparse e, interessandozone dal Nord al Sud del Paese. Lecoinvolte dall’includono Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Basilicata, Veneto, Campania, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Lazio. In alcune di queste aree, si attendono forti piogge e possibili disagi legati a esondazioni o smottamenti. Nonostante un miglioramento previsto per la giornata, le condizioni atmosferiche resteranno instabili, con alternanza di sole e nuvole in varie parti d’sono attesi in mattinata nel Nord-Est, Liguria,tirreniche e Salento, mentre nel pomeriggio i fenomeni colpiranno le Alpi orientali, Lombardia e Liguria.