Nuovo appuntamento con Grande Fratello le anticipazioni di lunedì 23 settembre

23 settembre in prima serata su Canale 5 con "Grande Fratello", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. È passata una settimana dall'ingresso dei concorrenti in Casa. Da oggi le nomination cominciano a farsi serie, e, sebbene l'atmosfera generale sia ancora positiva, iniziano a emergere i primi segnali di tensione. Tuttavia, oltre ai dissapori, si notano anche i primi flirt. Shaila, Helena, Lorenzo e Javier sembrano attratti l'uno dall'altro, indipendentemente dalle dinamiche in gioco.