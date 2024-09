Inter-Milan basta alibi di inizio stagione! Tre temi dopo la sconfitta nel derby

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 23 settembre 2024)termina sul risultato di 1-2 e solleva delle problematiche già note a. Se contro Genoa e Monza l’era l’di, adesso non ci sono più scuse. La squadra dovrà lavorare duramente sugli errori commessi in unimportante che costa la primastagionale. PASSO FALSO – La primastagionale dell’è arrivata in un momento delicato: alla quinta giornata di campionato e, soprattutto, nelcontro il. Il risultato finale, 1-2, ha spezzato l’imbattibilità dell’in questa, in cui si era distinta anche in Champions League, con un pareggio all’Etihad contro il Manchester City e una straordinaria vittoria per 4-0 contro l’Atalanta. Uncaratterizzato in particolar modo dagli errori dell’, più che dai meriti del