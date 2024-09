Fondazione della Cultura Maietta firma per l’incarico | comincia la fase operativa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa“Città di Avellino” entra formalmente nella sua. Il nuovo direttore generale dell’organismo che si occuperàgestione e valorizzazione del teatro “Carlo Gesualdo”, dell’ex “Eliseo” e del Casino del Principe, il professor Angelo, hato questa mattina il decreto per l’assunzione formale del, dopo l’indicazione ricevuta dal Consiglio di amministrazione, ed è già al lavoro. «Il primo step – spiega il direttore generale – saràl’avvio ed il perfezionamento delle procedure legali per il conferimento alladei beni che saranno funzionali alla realizzazione del progetto del distrettole di Avellino. C’è grande entusiasmo. Ringrazio il Consiglio di amministrazioneed il sindaco, Laura Nargi, per la fiducia accordatami».