Ci mancherai Morta la mamma di Marco Mengoni | chi era Nadia Ferrari

(Di lunedì 23 settembre 2024) A lei aveva dedicato il brano “Luce” (nel disco Materia) e la vittoria al Festival di Sanremo 2023. Ora non c'è più e ha lasciato un vuoto incolmabile. Se n'è andata all'età di 61 anni soltanto, infatti,, ladel cantante. Era malata da tempo e la notizia è stata diffusa su Facebook da una pagina di fan, ‘Ronciglione per'. Nell'ultimo post si legge: “Una notizia che ci lascia sgomentiincredulici siamo salutati il 3 agosto durante il contest Guerriero del tuoil tuo sorriso raggiante resterà impresso nel mio cuore così come la tua dolcezza. Ronciglione perè vicino al nostroed alla famigliaper la perdita ditantissimo”. Queste, invece, le parole diindirizzate allail giorno dopo aver trionfato sul palco dell'Ariston: "Dedico questo festival alla donna che mi ha messo al mondo.