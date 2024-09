AZ Alkmaar vs Elfsborg – pronostico formazioni notizie sulle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’AZaccoglie l’in Olanda nella giornata inaugurale dell’Europa League, mercoledì 25 settmbre. I padroni di casa hanno iniziato la stagione in modo superbo, mentre gli ospiti svedesi stanno per concludere la loro campagna nazionale con ancora molto da giocare. Il calcio di inizio di AZvsè previsto alle 18:45 Anteprima della partita AZvsa che punto sono le dueAZL’anno scorso l’AZ ha approfittato di una stagione non brillante dell’Ajax per finire ancora una volta tra le prime quattro. Pur avendo perso il terzo posto, che sarebbe valso la qualificazione alla Champions League, a favore del Twente, il piazzamento in campionato dell’AZ ha comunque garantito il passaggio diretto alla fase a gironi dell’Europa League.