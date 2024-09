Atleti olimpici e paralimpici al Quirinale restituita la Bandiera Tricolore a Mattarella

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 23 settembre 2024)ospiti del: è stata riconsegnata laitaliana al presidente SergioAlè andata in scena la cerimonia di restituzione delle bandiere italiane da parte deglidella squadra olimpica e paralimpica, di ritorno dai Giochi di Parigi 2024. Il presidente della Repubblica, Sergio, ha accolto con entusiasmo i medagliati, insieme ai tecnici e dirigenti sportivi, nel prestigioso Salone dei Corazzieri. A guidare la delegazione italiana sono stati il presidente del Coni Giovanni Malagò e il presidente del Comitato Paralimpico Italiano Luca Pancalli. Quest’anno, per la prima volta, sono stati invitati anche glie le atlete che hanno raggiunto il quarto posto, in segno di riconoscimento per l’impegno e lo spirito olimpico.