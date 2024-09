Atalanta-Como si gioca con un’ora di ritardo causa maltempo | start alle 21 45

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024), ultima partita in programma per completare il quadro della quinta giornata di Serie A, si giocherà ma condi. Una notizia arrivata proprio in queste minuti e legatacondizioni meterologiche di Bergamo, città sulla quale si è abbattuta una violentissima pioggia a ridosso dell’inizio del match. A tratti si è temuto addirittura che le squadre non potessero disputare la gara, visto che il pallone non rimbalzava affatto sul terreno.Leggi anche: Israele, nuovo raid a Beirut: colpiti 800 obiettivi, oltre 270 morti Un primo sopralluogo in campo, con i capitani e lo staff arbitrali, aveva infatti evidenziato forti difficoltà legate alla pioggia copiosa e al campo allagato. Il secondo sopralluogo ha invece dato esito positivo: il pallone rimbalzava e il nuovo fischio d’inizio è stato fissato21.45.