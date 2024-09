Villarreal – Barcellona | LaLiga EA Sports | Uno contro uno del Barcellona contro il Villarreal | un’altra esibizione di Lamine Yamal

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 22 settembre 2024) 2024-09-22 20:30:35 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! Dopo aver conquistato con la forza Montilivi Ma autunno alla première della nuova Champions League a MonacoIlha ripreso il campionato visitando il difficile stadio La Cerámica con l’idea di mantenere la sua traiettoria immacolata. E lo hanno fatto con forza, con un 1-5 che non riflette quanto abbiano dovuto lavorare per la vittoriaun buon. Per questo, Hansi Flick ha fatto ricorso ad un undici modificato in cui Dani Olmo non ha potuto essere presente per infortunio. Domínguez entrò da Cubarsí; Pablo Torre per Casadó e Gerard Martín per Balde. L’allenatore tedesco aveva già avvertito in anticipo che avrebbe apportato dei cambiamenti. Quello che non ruotava era. Il nazionale spagnolo ha dato ancora una volta spettacolo nonostante sia partito senza segnare. Non ne hai bisogno.