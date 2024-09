Roma Juric | La proprietà ha chiesto risultati obiettivo è Champions

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 22 settembre 2024) (Adnkronos) – “La squadra ha dimostrato di poter lottare contro chiunque, ha fatto un bel calcio con De Rossi. Abbiamo visto tanti concetti che piacciono a me. Ci sono tanti spunti da prendere”. Lo ha detto il nuovo tecnico della, Ivan, nella prima conferenza stampa da tecnico giallorosso. “Laè la grande occasione della mia carriera? Lavoro da 14 anni tra Primavera, C1, e le altre. Laè la squadra più grande che ho allenato. Una grandissima occasione – ha scandito – quando capitano queste occasioni non pensi ai contratti, devi dimostrare di essere capace”. “Se ho parlato con la? Molto chiara e diretta, hanno preso giovani da sviluppare e crescere. C’è una buona base di giocatori di esperienza. Hannoe sviluppo dei giocatori. L’è rientrare ine rimanere lì per anni”, ha detto