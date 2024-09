Riprendiamoci la patente Per i guidatori di lungo corso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Torna con la sua quarta edizione “la”, l’iniziativa organizzata da Aci Lucca e pensata per i conducenti, soci e non soci, che guidano da almeno 50 anni. La giornata formativa si terrà venerdì 8 novembre, alle 10 all’Auditorium San Micheletto, in via San Micheletto, 3, a Lucca. Questo appuntamento si inserisce nel progetto di sicurezza stradale promosso dalla Motorizzazione Civile di Lucca, che interverrà durante l’evento, offrendo il proprio supporto. C’è tempo fino a lunedì 30 settembre per iscriversi alla giornata, pensata con un duplice obiettivo: da una parte ripassare le regole per una guida sicura, dall’altra dare un riconoscimento aistorici della provincia di Lucca. La giornata avrà un focus particolare sulle novità del Codice della Strada introdotte negli ultimi anni.