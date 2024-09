Prima ammazza Giacomo poi sfregia una turista giapponese | l' orrore del moldavo a Mestre | Video-choc

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Un, quello di, che ha colpito l'Italia intera. Si parla della morte diGobbato, accoltellato a morte da un 48ennedopo che era intervenuto a difendere una donna rapinata da quello che sarebbe diventato il suo assassino. Nell'aggressione è stato ferito anche un amico di, che era un attivista del centro sociale Rivolta di. Nelle ore successive alla tragedia, il dolore del padre di, Luca Gobbato, che ha raccontato come avesse chiamato lui suo figlio per bere una birra in quella che si sarebbe poi rivelata l'ultima serata della sua vita. Ma non è tutto. Il, in stato di profonda alterazione, dopo aver uccisoha subito tentato un altro colpo, insomma non si è fermato.