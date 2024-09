La Protezione civile di Sondrio al lavoro | tute gialle nella frazione di Triangia contro il rischio idrogeologico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – ?“Siamo stati preallertati per intervenire a Bagnacavallo, uno dei tanti Comuni della Romagna devastati dalle inondazioni dei giorni scorsi: l’esercitazione di questo fine settimana se possibile si rivela, dunque, ancora più importante per noi”. Di certo neppure Stefano Magagnato, presidente del Gruppo volontari per lae l’antincendio boschivo di, quando è stata organizzata la due giorni che termina oggi avrebbe immaginato una simile concomitanza di eventi. L’esercitazione al campo sportivo di– la prima dopo gli anni del Covid – prevede infatti l’“allestimento di un campo per ricovero e assistenza a cittadini sfollati” conseguente ad una simulata emergenza climatica in atto. “Purtroppo sono disastri che si verificano con una frequenza sconcertante” continua Magagnato.