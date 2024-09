Il Teatro Verdi di Monte San Savino inaugura la stagione 2024 25 tra prime nazionali ed eventi speciali

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 22 settembre 2024) ldiSanha presentato la nuovateatrale/25 con un cartellone ricco di appuntamenti per ogni pubblico, dai classici alle, con rassegne dedicate alle famiglie e agli amanti delpopolare. Lainizierà il 22 ottobrecon la prima nazionale di Matteotti (anatomia di un fascismo) di Stefano Massini, interpretata da Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Tra gli altri protagonisti, Stefano Fresi sarà in scena il 23 novembre con Dioggene, mentre il 10 gennaio 2025 Alessandra Bedino interpreterà The Approach di Mark O’Rowe. Oltre agli spettacoli serali, ci saranno quattrodomenicali per bambini e famiglie, con il primo appuntamento fissato per il 22 dicembrecon Eco-Quiz Show.