Il moldavo che ha ucciso Giacomo in Italia grazie alla Ue | Mestre la verità sulla tragedia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Non si è voltato dall'altra parte. Ha provato a difendere una donna appena aggredita. Ma davanti a lui, purtroppo, c'era un rapinatore senza scrupoli: un malviventedi 40 anni che non ha esitato a tirare fuori un coltello e a uccidere. Ha perso la vita così, in un letto del pronto soccorso dell'ospedale Dell'Angelo didove è arrivato in fin di vita,Gobbato, 26 anni, di. Lasi è consumata nella notte tra venerdì e sabato, poco dopo le 23, in corso del Popolo, nella città della terraferma veneziana dove la vittima era nata e cresciuta.in quel momento si trovava insieme a un amico, Sebastiano. Mentre camminavano, i due giovani hanno assistito all'aggressione di una donna da parte dello straniero. Entrambi sono subito intervenuti per fermarlo e per difendere la donna in quel momento vittima di una rapina.