FOTO Montecorvino Rovella colpo all’Atm dell’ufficio postale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoRapina all’ufficiodi(SA). Stamattina alle 5:45 i Vigili del Fuoco sono intervenuti a seguito dell’esplosione causata dai rapinatori ai danni dell’ATM posto all’esterno. La detonazione che ha permesso l’asportazione del dispositivo bancomat, ha arrecato danni anche all’interno della struttura che al momento è inagibile in attesa di verifiche. Non c’è stato incendio da estinguere ma è stato necessario verificare le condizione dello stabile. Sul posto oltre ai caschi rossi di Giffoni Valle Piana anche i Carabinieri die la direttrice. In aggiornamento L'articoloproviene da Anteprima24.it.