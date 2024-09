16 milioni di euro per rafforzare competenze di chi fa impresa in Toscana

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 22 settembre 2024) Nell’ambito della programmazione del Fondo Socialepeo 21/27, la Regionestanzia 1,6diper promuovere percorsi formativi rivolti a imprenditrici e imprenditori. L’obiettivo è aggiornare e accrescere, in particolare sul fronte dell’innovazione produttiva e del management, perla capacità di affrontare le sfide delle transizioni green e digitale e della cyber security. Nei prossimi giorni è prevista la pubblicazione del bando rispetto al cui potranno presentare progetti organismi e agenzie formative accreditate in coordinamento con una o più imprese. Le proposte potranno essere articolate in attività formative individuali o di gruppo. Un particolare attenzione viene rivolta, attraverso un meccanismo premiante, al settore moda, oggi al centro di una pesante crisi.