Szczesny lacrime allo Stadium | E’ successo

(Di sabato 21 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 21 Settembre 2024 19:09 di Giancarlo Spinazzolasi emoziona in diretta all’Allianz: le parole del portiere nei confronti della sua ex squadra Wojciechha scritto pagine importanti della storia della Juventus. Il portiere polacco, fino alla scorsa stagione, ha difeso i pali della porta bianconera sempre con grandi risultati. Il numero uno, lo scorso mese di giugno, ha però chiuso la sua esperienza con il club bianconero. Thiago Motta, chiamato in panchina al posto di Allegri, ha preferito puntare su Di Gregorio tra i pali. E così Giuntoli ha trovato l’accordo con il portiere per la rescissione del contratto: svincolatosi, quindi,ha deciso di dare addio al calcio giocato, senza intraprendere così una nuova avventura. Addio a 34 anni, una scelta quasi insolita per un portiere che può tranquillamente superare i 40 anni.