Lo spettacolo della vela con la Golfo dei Poeti Cup

(Di sabato 21 settembre 2024) LA SPEZIA Tutto pronto per la seconda edizionedeiCup’, la manifestazione velica organizzata dal Comitato dei Circoli Velici delSpezia da oggi fino a domenica 29 settembre. Stamane, alle 10.15, nel villaggio allestito per l’occasione a Calata Paita, il taglio del nastro darà il via alla manifestazione, mentre alle 12 saranno le imbarcazioni dei ragazzi delle scuole diad esibirsi nella regata Fiorillo Young, che si svolgerà nelle ristrette acque tra la Capitaneria di Porto e l’Assonautica. Una ventina di piccole derive,classe Optimist si sfideranno attraverso un percorso spettacolare, fuori dai canoni tradizionali, che si svilupperà tra il Molo Italia, la passeggiata Morin e Porto Mirabello. Un percorso che darà modo a parenti e amici di assistere alle acrobazie dei ragazzi permettendo di vivere da vicino l’ebrezzaregata.