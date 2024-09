LIVE Perugia-Piacenza 1-0 Supercoppa Italiana volley 2024 in DIRETTA | 25-22 primo set ai Campioni d’Italia!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO-MONZA () DALLE 18.00 4-4 Brizard ferma il gioco e chiama un challenge, situazione poco chiara. 4-4 In rete il servizio di Brizard. 3-4 Sette imprendibile di Simon. 3-3 Alzata disastrosa di Brizard, Kovacevic non riesce a sistemarla. 2-3 Mani-out di Romanò da seconda linea. 2-2 Ishikawa coglie impreparato Romanò in parallela. 1-2 Maar questa volta trova una diagonale profonda. 1-1 Ben Tara sfonda sulle mani del muro da seconda linea. 0-1 Si riparte con un attacco piazzato di Maar. 25-22 Fallo di posizione di Pianceza, ilset finisce in maniera rocambolesca. 24-22 Lungo il servizio di Brizard, ci sono due set-point per. 23-22si riavvicina con untempo di Simon. 23-21 Romanò trova una diagonale lunga. 23-20 Aceee di Ben Tara, break potenzialmente decisivo.