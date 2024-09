LIVE Olimpia Milano-Venezia 73-62 Supercoppa Italiana basket 2024 in DIRETTA | EA7 prima finalista vana tentata rimonta Reyer

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 21 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NAPOLI-VIRTUS BOLOGNA (SEMIFINALE) DALLE 20.45 Si chiude qui la nostra. Vi ricordiamo l’appuntamento alle 20:45 con Napoli-Virtus Bologna, seconda semifinale. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! Una vittoria, quella dell’, a due facce: convincenti almeno 25 minuti sui primi 30, difficili i primi tre dell’ultimo quarto in cuiha il merito di non mollare e di scrollarsi di dosso tanti problemi precedenti. TOP SCORER –: 14 Dimitrijevic;: 12 Tessitori FINISCE QUI:EA7 Emporio Armanibatte Umanaper 73-62, è ladi questa. 73-62 2/2 Flaccadori.