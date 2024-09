Due in manette per lo spaccio a cavallo fra le province di Arezzo e Siena

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di sabato 21 settembre 2024) CHIUSI – Finiscono indue giovani di 24 e 25 anni perdi stupefacenti. È l’esito di una indagine portata avanti dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Chiusi/Chianciano Terme, diretti dal vicequestore Enza De Fusco, che hanno avviato serrate indagini, scaturite da un controllo mirato. Una perquisizione dei poliziotti del commissariato con le unità cinofile della Polizia, giunte appositamente da Firenze, in un vastissimo ambiente di campagna nel comune di Cetona, luogo dove gli investigatori ritenevano che venisse occultata la droga per loha consentito di rinvenire in un casale 20 panetti di hashish del peso complessivo di quasi 2 chili. Da qui l’arresto del 25enne di Cetona in flagranza di reato.