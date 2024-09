Cdm lampo sul maltempo | 24 milioni per Emilia Romagna e Marche Musumeci | Lasciamo le polemiche agli altri

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 21 settembre 2024) Con un Consiglio dei ministri, il governo ha deliberato lo stato di emergenza per le Regionie lo stanziamento di 24di euro complessivi per i primi aiuti, suddivisi rispettivamente in 20 e 4. A presiedere la riunione è stato il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello, che ha illustrato personalmente il provvedimento per far fronte alle conseguenze del. Il governo stanzia 20per l’e 4 per leLe misure per l’riguardano le province di Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e lo stato di emergenza per la Regione avrà durata di 12 mesi. Durerà un anno anche lo stato d’emergenza deliberato per le, colpite nella fascia costiera da eventi meteorologici estremi a partire dal 18 settembre.