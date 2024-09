Wta Pechino 2024 Iga Swiatek annuncia il forfait per motivi personali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) Il Wta 1000 diperde la numero uno al mondo e campionessa in carica. Igaha infatti reso noto che non prenderà parte al torneo sul cemento cinese, dove difendeva il titolo conquistato dodici mesi prima. “Per questioni, sono costretta a ritirarmi dal torneo. Mi dispiace molto perché mi sono divertita tantissimo a giocare e vincere questo torneo l’anno scorso e non vedevo l’ora di tornarci. Sono sicura che i tifosi potranno assistere a una grande settimana di tennis e mi dispiace di non poterne far parte questa volta” ha dichiarato la tennista di Varsavia. Si tratta del secondoconsecutivo per lei, dopo aver saltato il Wta 500 di Seoul, e del secondo ritiro importante per il torneo, che perde un’altra protagonista dopo Maria Sakkari.