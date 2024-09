La disperazione e la paura degli sfollati Al lavoro i volontari nei centri di accoglienza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024), rabbia e un senso di impotenza misto a rassegnazione. Sono i sentimenti che accomunano diverse migliaia di persone, dopo la paurosa ondata di maltempo che ha flagellato, per seconda volta nell’arco di 16 mesi, anche il territorio della Bassa Romagna. Le intense piogge che per diverse ore e in modo particolare sui rilievi non hanno praticamente concesso tregua, hanno provocato due importanti rotture arginali: una poco prima dell’alba a Cotignola all’altezza di via Ponte Pietra e una seconda in mattinata nella frazione bagnacavallese di Traversara, dove è arrivata la furia delle acque del Lamone. Una rottura contenuta di circa tre metri si è registrata in mattinata anche nel Sillaro, a monte di Conselice, in via Benelli a circa 700 metri da via Merlo, nei pressi di Spazzate Sassatelli.