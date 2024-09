Faust Cardinali Stacco matto | Il gioiello come pittura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 20 settembre 2024) Arezzo, 20 settembre 2024 – Dall’1 ottobre al 26 novembre la galleria BABS Art Gallery ospita la mostra personale di(1961) dal titolo: Il. L’esposizione – organizzata in collaborazione con Lorenzelli Arte – presenterà 15 opere dell’artista italo-francese, sintesi degli ultimi 10 anni di ricerca. Una panoramica in grado di dar conto del profondo legame che unisce arte e creazione delin tutta la sua pratica. Figlio del pittore informale Franco(1926-1985), trascorre la sua prima infanzia a Parigi per trasferirsi ancora bambino nei pressi di Arezzo, studiando all’istituto d’arte di Sansepolcro. Inizia qui ad avvicinarsi all’arte orafa e alle tecniche di lavorazione delle materie preziose. Negli anni Ottanta il suo linguaggio è un trionfo barocco.