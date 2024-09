Città della Posa 2024 | Innovazione e formazione nel mondo della Ceramica

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) (Adnkronos) -, in collaborazione con Asso, si immerge quest'anno in una visione avanguardista per il settorepiastrellatura. Il focus è su una sinergia progressiva tra uomo e tecnologia, mirata a migliorare l'efficienza e la sostenibilità del processo, ponendo un'enfasi speciale sul benessere degli operatori. Bologna, 20 settembre- Al Salone Internazionaleper l'Architettura e dell'Arredobagno, CERSAIE, a Bologna, dal 23 al 27 settembre, nello spazio dedicato alla, al Padiglione 32, si ridefinirà il concetto di sala mostra, sfruttando tecnologie avanzate per creare un'esperienza cliente altamente personalizzata, pur in un setting dove la varietà fisica del prodotto è limitata ma estremamente ben rappresentata attraverso soluzioni digitali.