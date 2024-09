Bonus 100 euro dipendenti anticipato a Natale 2024 c’è la conferma Ecco a chi sarà erogato

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di venerdì 20 settembre 2024) Un accenno al fatto che il100previsto per gennaio 2025 possa esserea fineera stato dato dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo nei giorni scorsi. Notiziata poi dallo stesso Leo nell’ambito dell’evento Telefisco de Il Sole 24 ore. I soldi sono pronti per arrivare già con le tredicesime diSi tratta del cosiddettoBefana, introdotto dal governo nell’ambito del decreto legislativo sulle imposte dirette. Il via libera al contributo era stata dato nel consiglio dei ministri del 1° maggio. Ribattezzato subitobefana o100, era stato pensato per gennaio 2025. Si tratta di un’erogazione a beneficio di alcuni lavoratoriallo scopo di aumentarne un po’ il potere di acquisto. Anche se non tutti possono riceverlo e non in modo automatico.